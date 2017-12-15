В Киеве открывается масштабный зимний фестиваль "Ледниковый период"

Уже в эту пятницу, 15 декабря, на территории парка Певческое поле открывается уникальный зимний фестиваль «Ледниковый период». Организаторы праздника: КО «Киевзеленстрой» совместно с «Гранд Эвент».

Киевлян и гостей города ждут:

- самые длинные снежные горки Киева для спуска на тюбах (три взрослые трассы длиной 70 м и три детские - длиной в 30 м)

- катание на собачьих упряжках c настоящими сибирскими хаски

- контактный зоопарк со щенками пород самоед, хаски, лайка и маламут

- выставка цветочных композиций во льду (они очень ждут стабильной минусовой температуры, чтоб украсить наш фестиваль)

- снежные скульптуры уже полюбившихся всем героев мультфильма «Ледниковый период»

А также - зона детских аттракционов, фудкорты, 5 площадок с теплыми покрывалами и горячим глинтвейном, зимние ярмарки, магазинчики со сладостями, медом, шерстяными изделиями, оригинальными подарками и сувенирами.

Склоны парка будут украшены гирляндами, а праздничное настроение создадут новогодние фотозоны, большая 18-метровая новогодняя елка и яркое музыкальное сопровождение.

Новогодний фестиваль будет проходить с 15 декабря по 30 января. Приходите с друзьями и семьей протестировать наши горки!

Ждем вас по адресу: ул. Лаврская, 33 (Певческое поле)