Ярославский в день рождения получил поздравления от спортивных клубов Харькова

В текстах поздравлений харьковские спортсмены вспомнили о заслугах бизнесмена в деле развития и популяризации украинского спорта.

"От имени тренерского штаба, игроков и всех болельщиков мы сердечно поздравляем Александра Владиленовича с днем рождения и желаем крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и новых ярких побед!" - отмечается в сообщении "Олимпа".

Благодаря поддержке Ярославского харьковская команда стала самым титулованным регбийным клубом в Украине. В ее активе тринадцатикратное чемпионство по регби-15, восьмикратное чемпионство по регби-7, девять Кубков Украины по регби-15 и пять Кубков Украины по регби-7.

ФК "Металлист 1925" в своей праздничной новости, в свою очередь, пишет: "Сегодня исполняется 58 лет президенту группы DCH Александру Владиленовичу Ярославскому. Бизнесмен, который успешно воплотил в жизнь множество различных проектов, харьковчанин, настоящий патриот города и просто Человек с большой буквы - все это об Александре Ярославском. Именно во многом благодаря этому человеку Харьков почувствовал, что такое спорт высших достижений". Игроки этого любительского клуба в прошлом воспитанники Детской футбольной академии, созданной за время президентства Ярославского.

Напомним, Александр Ярославский был владельцем и президентом ФК "Металлист" в период с 2005 по 2012 годы, и в результате его эффективным решением тогда еще профессиональный клуб завоевал 1 серебряную и 7 бронзовых медалей внутреннего чемпионата Украины, а также сумел в сезоне 2011/2012 дойти до четвертьфинала Лиги Европы УЕФА.

Кроме того, Ярославский вложил в подготовку Харькова к Евро-2012 300 млн долларов и, по отзывам функционеров УЕФА, благодаря его инвестициям в строительство стадиона, тренировочного лагеря, волонтерского центра, аэропорта и первого в городе пятизвездочного отеля, Харьков получил статус принимающего города этого знакового для Украины турнира. В целом же инвестиции бизнесмена в развитие Харьковского региона за последние годы превысили 1 млрд долларов.