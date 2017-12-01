В Украине начинает работу медиа-платформа для журналистов, которая изменит рынок СМИ и PR

СМИ станут до 30 раз быстрее

На сегодняшний день в Украине насчитывается порядка 700 государственных изданий, более 100 телеканалов и всего более 40 000 зарегистрированных СМИ, среди которых «живыми» можно считать до 10 000. За последние 10 лет доля печатных изданий сократилась, а на их место пришли онлайн-СМИ. СМИ сегодня вынуждены бороться за оперативность с социальными сетями и мессенджерами. Вчерашние читатели больше доверяют ленте новостей в социальных сетях, постам «от друзей», а СМИ вынуждены конкурировать за эксклюзивный контент и первенство на новостном рынке. При этом платная подписка на доступ к СМИ, как во многих западных проектах, не распространена. Поэтому издания разными способами борются за трафик, от которого, в конечном счете, зависят продажи рекламы. А инструментов, призванных облегчить работу журналистов, до настоящего момента не было.

«В среднем журналист крупного медиа должен писать порядка 3-4 новостных материалов в день. А 70% рабочего времени тратится на поиск фактуры и ее согласование, - рассказывают создатели новой платформы для СМИ и экспертов Deadline.com.ua. – За 6 месяцев мы создали площадку, которая объединит СМИ и экспертов. Для СМИ это доступ к тысячам разных экспертов и приток свежих мнений. Для экспертов – возможность попасть в статью или эфир, минуя отдел рекламы. Просто за свое профессиональное мнение и оперативность».

Это подтверждают и эксперты PR-агентств Украины. В PR-агентстве Mainstream отмечают, что сохраняется тенденция «фаст-фуд» журналистики – в погоне за трафиком никто не ищет мнение нескольких источников.

«Чувствуется нехватка бизнес-ориентированных изданий. Слишком много внимания посвящается политическим темам, а вот о том, как бизнес может влиять на ситуацию в стране, развивать экономику – пишут единицы. Не потому, что неинтересно для целевой аудитории, а во многих случаях потому, - что некогда качественно писать на вдумчивые темы, проверить и разобраться в деталях, углубиться», - говорит Наталья Дадиверина, директор агентства PLEON Talan.

Deadline же станет современным сервисом с колл-центром для поддержки пользователей, продвижением срочных запросов от СМИ с целью быстрее получить качественные ответы, внутреннем чатом для прямого общения ньюсмейкеров и журналистов. Экспертов можно будет найти не только по отрасли, но и по городу и даже по степени активности и успешности на платформе.

«Мы исключаем официоз и ненужную работу в поиске фактуры для СМИ. Эксперты сами будут бороться за то, чтобы предоставить лучший ответ», - комментируют создатели ресурса.

Создатели Deadline приглашают журналистов абсолютно любых СМИ, а также известных блогеров, которым требуются эксперты для коллаборации присоединиться к проекту 20 декабря 2017 и создавать свои новые материалы до 30 раз быстрее совершенно бесплатно.

Легкий доступ к топ-СМИ

Для экспертов платформа станет местом создания лояльного пула СМИ, грамотного PR своего продукта и личного брендинга. «Тысячи журналистов ищут своих героев для материалов и эфиров. Любой эксперт от профессионального PR-менеджера или политика до фитнес-тренера и стилиста найдет подходящий запрос от СМИ на нашей платформе», - обещают в Deadline.

Работать на платформе смогут как опытные профи от PR, так и те, кто впервые начинает общаться со СМИ. Разные сервисы платформы помогут как частному эксперту, так и аккаунт менеджеру крупного PR-агентства, а также директору компании начать получать публикации о продукте, бренде или персоне. И решать вопрос доступа к «телу» журналиста и возможность попасть в СМИ будут не рекламные бюджеты, а качество ответов экспертов.

Ресурс поможет также и более равному доступу к СМИ со стороны разных экспертов: не только звезд, крупных компаний, политиков, но и небольшого и среднего бизнеса, частных предпринимателей, чье мнение может быть востребовано. В агентстве Mainstream прогнозируют, что в предвыборный год роль СМИ и активизация PR-сектора усилится. «По нашему мнению, тенденция 2018-2019 гг будет обусловлена политико-экономической ситуацией, а именно: в политике – будущие выборы в связи с которыми ожидается рост бюджетов на около политические PR-кампании, в экономике – аграрная реформа, которая повлечет за собой рост коммуникационных активностей частных аграрных кампаний. Все это даст аккумулятивный рост PR бюджетов до 20% при условии сохранения развития промышленного сектора, в частности ГМК, реструктуризации внешних долгов и стабилизации гривны», - отметили в Mainstream.

Формирование нового рынка

«Мы будем стремиться к тому, чтобы общение СМИ и экспертов становилось более удобным. Сервис обострит конкуренцию экспертов, повысит качество работы PR-менеджеров в целом, сделает возможным проведение соцопросов внутри коммьюнити. Для помощи пресс-службам у нас будет корпоративный блог, где мы раскроем тонкости PR и посмотрим на работу пиарщика глазами журналиста. Не исключены и обучающие семинары со звездами этой отрасли, а также создание PR-школы», - говорят в Deadline.

В Deadline отмечают, что проект достиг соглашения с группой инвесторов о финансировании развития на 12 месяцев. Состав инвесторов не разглашается. Над созданием платформы в течение 6 месяцев работала команда из 12 человек.

Пока что можно пройти предварительную регистрацию на ресурсе. «Все эксперты, которые зарегистрируются на преланч-сайте до 20 декабря 2017, получат доступ к профессиональным аккаунтам на месяц. Пользование и максимальный набор функций для СМИ будет и всегда останется бесплатным. Предварительную регистрацию за первый день прошли более 1000 человек», - отмечают в Deadline.

В планах платформы составление профессиональных объективных рейтингов экспертов и СМИ, а также проведение национальных премий – наиболее активным экспертам и ньюсмейкерам, а также СМИ и отдельным журналистам. Сервис планирует проведение первой национальной премии уже в 2018 году.