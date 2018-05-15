Прощание со школой: купание в фонтане и шампанское из горла (фоторепортаж)

Купание в фонтанах на Майдане - традиционная "фишка" выпускников столицы в день Последнего звонка. И хоть погода никогда не бывает преградой, сегодняшнее солнце оказалось очень кстати.

В Украине 385 тысяч выпускников попрощались сегодня со школой: кто со слезами, а кто и с облегчением. И те, и другие заливали эмоции спиртным.

После этого, как водится, захотелось закурить:

А утром все было "чинно-благородно". Линейка, цветы, первая учительница, растроганные родители. А некоторым честь оказал сам Президент. Виктор Ющенко пожаловал на праздничную линейку в Украинский гуманитарный лицей Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

"Я смотрю на вас как на большого партнера завтрашнего дня Украины", – сказал Президент.

Ющенко пожелал выпускникам всяческих успехов и «счастливой судьбы в нашем государстве».

Правительство тоже возлагает большие надежды на выпускников. Об этом в поздравительном слове сказала премьер: "Я убеждена, что Вам, выпускникам, хватит смелости и настойчивости, когда Вы будете идти к избранной цели, суметь взять на себя ответственность за собственную судьбу и судьбу Украины". Сама Тимошенко в школу не пошла - говорят, заболела (даже заседание СНБО из-за этого отменили).

Дарья Терещенко

Фото Андрея Скакодуба, УНІАН