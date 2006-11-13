Лилия Подкопаева родила

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева 10 ноября родила девочку – 53 сантиметров, 3700 граммов. Об этом сообщили побывавшие в роддоме журналисты телеканала НТН. Уже известно и имя новорожденной – Каролина, в честь будущей крестной и лучшей подруги Лилии Каролины Куек, более известной под сценическим именем Ани Лорак.

Врачи говорят, что состояние мамы и девочки – удовлетворительное, к концу недели их можно будет выписывать.

В семье бизнесмена Тимофея Нагорного и Лилии Подкопаевой – это уже второй ребенок. В июле они усыновили мальчика Вадима из Донецкого дома малютки. 27 ноября ему исполнится год.

Событие тем более радостное, что после избиения Лилии грабителями в 2003 году врачи считали, что она не сможет иметь детей.