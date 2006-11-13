Сотрудники СБУ задержали телефонного террориста

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области задержали мужчину, который в воскресенье вечером анонимно позвонил по телефону в милицию и сообщил, что на борту самолета “Харьков-Стамбул”, который уже поднялся в воздух, вроде бы находится мина.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре облуправления СБУ, анонимный звонок о заминировании самолета, который вылетел из аэропорта «Харьков», на телефон дежурного оператора службы “02” поступил 12 ноября в 21.05.

На момент звонка авиалайнер находился в воздухе на расстоянии около 100 км от Харькова. Руководством управления полетов было принято решение о возвращении самолета в Харьковский аэропорт, где после приземления сразу была осуществлена эвакуация 103 пассажиров.

В результате обследования салона самолета, его внешних люков и багажа пассажиров, которое провели оперативно-следственные группы СБУ и милиции, специалисты МЧС и взрыво-технической службы, взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств обнаружено не было.

Спецслужбы установили, что на указанный рейс не успели два человека, возможно, причастные к анонимным угрозам, а также гражданин Украины, который их сопровождал.

Сотрудниками Управления СБУ установлен непосредственный исполнитель анонимного звонка. Решается вопрос о возбуждении органами МВД уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности).