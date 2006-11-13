Азаров попользовал Пинзеника

За потоком обвинений в адрес правительства Еханурова и Минфина Пинзеника, продолжающимся из уст Януковича и Азарова, незамеченным остается факт, что на деле нынешние министры сполна используют наследство, оставленное их предшественниками. Минфин Азарова подал в Верховную Раду изменения к бюджету-2006, которыми нынешнее правительство "латает социальные дыры", оставленные в бюджете "оранжевыми". В частности, предложено увеличить ассигнование на пенсии военнослужащим, субвенции на помощь семьям с детьми, коммунальные субсидии и т. д.

За счет чего Минфин Азарова предлагает профинансировать эти дополнительные расходы? Прежде всего за счет того ресурса, который появился в распоряжении "бело-голубых" благодаря последовательному курсу Пинзеника на сокращение долговых обязательств государства. Благодаря тому, что Минфин Пинзеника сознательно не делал новых заимствований, за три квартала текущего года бюджет сэкономил 1 миллиард 130 тысяч гривен – сэкономив как на крупных расходах (собственно обслуживание нового нереализованного долга), так и на долгах поменьше (скажем, не нужно было платить сбор в Пенсионный фонд за покупку валюты и т. п.).

Именно этих средств хватило и на дополнительные пенсии военным (более 700 млн. грн.) и на помощь семьям с детьми (288 млн. грн.). Обвиняя предшественника в том, что тот избегал новых заимствований, нынешнее правительство прекрасно пользуется результатами его политики и делает себе на этом пиар, позоря при этом того, чьи фото уже заказаны, чтобы пополнить ими галерею портретов украинских министров финансов в зале заседаний министерской коллегии.

Другой аспект предложенных изменений в бюджет – это фактическое признание того, что бюджет-2006 был сверстан по реальным лекалам, и в конце года будет выполнен копеечка в копеечку. Помнится, как уже на следующий день после назначения Азаров поставил за бюджет-2006 поминальную свечу, жалуясь, что до конца года разверзнется бездна между фактическими и плановыми доходами. Согласно этой логике, изменения в бюджет должны были бы содержать предложения сократить поступления от тех налогов, которые недовыполняются (из того же налога на прибыль). Но никакого такого предложения в изменениях к бюджету нет, а НДС на импорт, напротив, предлагается увеличить на 700 млн. грн.

Как правило, аргументация за сокращение долга опирается на то, что такая политика снимает фискальный груз с будущих поколений. В Украине сложилось так (структура долга, график платежей и т. д.), что дивиденды от такой политики смогло, не откладывая на будущее, получить ныне живущее поколение. Двести с лишним миллионов долларов, которые должны были бы пойти зарубежным кредиторам, вместо этого пойдут в кошельки украинцев (пусть даже и сравнительно обеспеченных, поскольку речь идет о полковниках и генералах в запасе) и в итоге будут работать на рост внутреннего спроса.

Но Пинзеника за его же работу и «поблагодарили».

Станислав Голубенко, г. Киев