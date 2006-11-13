В Харькове в аэропорт возвратили самолет из-за сообщения о взрывчатке

12 ноября в 21.00 в Харькове в милицию позвонил по телефону неизвестный и сообщил, что в самолете MD-83 авиакомпании “Украинские средиземноморские авиалинии”, который выполнял рейс “Харьков-Стамбул” заложена взрывчатка.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, самолет (который вылетел в 20.55) был возвращен в аэропорт города Харькова.

На время обследования из самолета были эвакуированы 103 пассажира и 7 членов экипажа. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

13 ноября в 1.25 самолета осуществил вылет по указанному маршруту.