Во Львове грузовик протаранил автобус с паломниками: 7 человек погибли

Во Львове грузовик врезался в пассажирский автобус с паломниками: погибли семь человек и травмированы 8.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, около семи утра 24 мая во Львове, на 4-м километре объездной дороги, произошло столкновение турецкого грузовика „Рено” с микроавтобусом „Богдан”, перевозившим 24 паломника из села Старое Село Пустомытивского района Львовской области в монастырь в селе Крехив Жовкивского района области. В результате дорожно-транспортного происшествия, по предварительным данным, в автобусе погибли 7 человек, из них 1 ребенок, и пострадали 8 человек, которые в состоянии разных степеней тяжести госпитализированы. Предварительная причина аварии – водитель грузовика заснул за рулем и не справился с управлением. На месте работают опергруппа и пожарно-спасательные подразделения МЧС, сотрудники МВД и бригады скорой медицинской помощи. Правоохранительными органами ведется расследование.