Совместная акция сервиса UKLON и издательства Книголав ко Дню украинской письменности и языка

Сервис вызова авто онлайн Uklon подготовил для своих пассажиров полезные подарки, посвященные Дню украинской письменности и языка. Каждый пассажир, который закажет авто в Киеве с 9 по 11 ноября, будет иметь шанс получить один из тысячи экземпляров книги Александра Авраменко “100 экспресс-уроков украинского”.

Издание оформлено как карманное пособие с интересными примерами и яркими иллюстрациями. Эта книга поможет научиться правильно говорить на украинском тем, кто только начал изучение языка, а также пригодится желающим закрепить и усовершенствовать свои знания.

День украинской письменности и языка отмечается в Украине 9 ноября на протяжении последних 20 лет.

Uklon – это украинская компания, которая в честь праздника призывает поддерживать развитие страны и национального сознания, изучая украинский язык вместе.