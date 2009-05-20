Евровидение раскрыло цифры голосования от Украины

Голосование на "Евровидении-2009" проводилось в соответствии с правилами конкурса, а возмущение итоговыми данными представителей Украины возникло в результате их недопонимания процесса сведения голосов, сообщил РИА Новости Сванте Стокселиус, исполнительный контролер конкурса, выступающий от имени Европейского Вещательного Союза.

В понедельник председатель украинского жюри "Евровидения" Роман Недзельский сообщил РИА Новости, что оценка, которую поставила Украина исполнительнице от России Анастасии Приходько на самом деле ниже, чем было объявлено. Согласно объявленным в финале данным, Украина отдала за выступление Приходько восемь баллов, что по мнению Недзельского невозможно, поскольку профессиональное жюри не дало ей ни одного балла.

"Результаты голосования, озвученные в финале конкурса песни "Евровидение-2009", были абсолютно корректны, и голосование проводилось в полном соответствии с правилами конкурса. Поднятая же тема с результатами голосования в Украине стала результатом недопонимания того, как именно сводились воедино результаты голосования жюри и зрительского голосования, которые проводятся разными способами", - сказал Стокселиус.

Стокселиус подтвердил, что украинское представительство присудило следующие места: Великобритании – пятое, Молдавии - четвертое, России - третье, Азербайджану - второе и Норвегии - первое.

При этом общая сумма украинских баллов, исходя из которой были расставлены места, для Норвегии была 22 (10 зрительских плюс 12 судейских), для Азербайджана - 18 (8 зрительских и 10 судейских), для России - 12 (12 зрительских и ноль судейских), для Молдавии - 10 (5 зрительских и 5 судейских), для Великобритании - 9 (2 зрительских и 7 судейских).

Поскольку Недзельский говорил ранее, что sms-голосование дало восемь баллов, Сокселиус отметил, что "ни одна страна не может знать, сколько голосов отдали ее граждане за того или иного участника - результаты напрямую уходят европейскому провайдеру, который подсчитывает голоса и уже суммированные баллы возвращает голосовавшей стране".