Адвокат Щербаня заявляет, что МИД бросил его подзащитного без помощи

Американский адвокат бывшего председателя Сумской областной государственной администрации Владимира Щербаня Хореа МОКАНУ утверждает, что Министерство иностранных дел Украины не предлагало его подзащитному консульской помощи после ареста В.ЩЕРБАНЯ таможенно-иммиграционными службами США в октябре 2005 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Х.МОКАНУ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Министр иностранных дел Б.ТАРАСЮК сообщил в ноябре 2005 года, что господин ЩЕРБАНЬ отказался от помощи украинского консульства, намекая на то, что господин ЩЕРБАНЬ отвернулся от Украины. Уверяю вас, ни господину ЩЕРБАНЮ, ни его адвокатам никаких предложений о помощи от украинского посольства или от консульства не поступало», - сказал Х.МОКАНУ.

За несколько минут до встречи адвокатской команды В.ЩЕРБАНЯ с представителями СМИ среди журналистов была распространена стенограмма пресс-конференции, которую впоследствии зачитывали все адвокаты. Х.МОКАНУ уточнил, что текст стенограммы был подготовлен заранее каждым адвокатом. В стенограмме была представлена информация на английском и русском языках.

Как сообщал УНИАН, В.ЩЕРБАНЬ 4 ноября вернулся в Украину из США, где он был задержан 12 октября 2005 года за нарушение визового режима. По прибытии в Украину В.ЩЕРБАНЬ был доставлен в Генпрокуратуру, которая решила отпустить его на поруки народных депутатов от Партии регионов.

В Украине В.ЩЕРБАНЯ обвиняют в совершении ряда тяжких преступлений, таких как злоупотребление служебным положением, превышение служебных полномочий, вымогательство, мошенничество с финансовыми ресурсами и других.