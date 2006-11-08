Мужчина, поссорившись с невестой, прыгнул с крыши 9-этажного дома

Вчера, 7 ноября, около 22.00, с крыши девятиэтажного жилого дома по улице Стуса в городе Червонограде Львовской области прыгнул 27-летний местный житель, который от полученных травм умер до приезда медиков.

Как сообщил УНИАН оперативный дежурный Червоноградского горотдела внутренних дел, выяснилось, что к такому поступку погибшего побудила ссора с девушкой, на которой он намеревался жениться.