Мужчина, поссорившись с невестой, прыгнул с крыши 9-этажного дома
17:07, 08 ноября 2006Разное
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Умер еще до приезда "скорой"
Вчера, 7 ноября, около 22.00, с крыши девятиэтажного жилого дома по улице Стуса в городе Червонограде Львовской области прыгнул 27-летний местный житель, который от полученных травм умер до приезда медиков.
Как сообщил УНИАН оперативный дежурный Червоноградского горотдела внутренних дел, выяснилось, что к такому поступку погибшего побудила ссора с девушкой, на которой он намеревался жениться.
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