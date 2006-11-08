В Днепродзержинске найдены мертвыми пятеро юношей и девушек (дополнена)

Прокуратура города Днепродзержинска сегодня возбудила уголовное дело по факту смерти пяти человек – по ч. 2 ст. 119 Уголовного кодекса Украины (убийство из-за неосторожности), которой предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

По информации пресс-службы, 7 ноября, около 17 часов 30 минут в однокомнатной квартире в одном из домов Днепродзержинска врач «скорой помощи» констатировал смерть 5 человек, среди которых была 14-летняя девушка.

В ходе осмотра места происшествия каких-либо телесных повреждений на трупах не обнаружено. В помещении чувствовался запах угарного газа. В кухне квартиры, где были найдены погибшие, установлена без каких-либо согласований с газовыми и техническими службами газовая колонка. Также оказалось, что владелец квартиры сдавал ее в аренду.

На место происшествия выезжали работники МинЧС и газовой службы, следственно-оперативная группа во главе с и.о. прокурора Днепропетровской области Йожефом ОРОСОМ.

По делу назначены и проводятся все необходимые экспертизы, следствие контролируется прокуратурой Днепропетровской области.