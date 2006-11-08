Ученые в Британии хотят скрестить человека с коровой

Ученые в Британии подали заявку на лицензию, которая бы давала право создать гибридных зародышей из ДНК человека и яйцеклетки коровы.

Образованные зародыши будут уничтожены через несколько дней, а образованные стволовые клетки использованы в исследованиях для лечения сложных болезней.

Критики утверждают, что такие исследования неэтичны и потенциально угрожающие.

Исследователи же твердят, что таким образом можно добыть ценные стволовые клетки, которые теперь удается редко раздобыть из зародышей, которые остаются не использованными при лечении бесплодности человека.

Говорит Лайли Армстронг из Университета Нюкасл:

"Например, если мы сможем узнать как получить зародышевые стволовые клетки из яйцеклетки без использования собственно животной яйцеклетки, то вероятно мы сможем когда-то найти лекарства от болезни Паркинсона или некоторых форм диабета. Возможно даже лечить болезни старения, которые являются такими обременительными для общества в начале 21-го века".

ВВС