Где были российские «патриоты», когда Медведев чествовал виновника блокады Ленинграда?

Мнение Не успели остыть страницы Интернета от комментариев о мифических и реальных, однако – бутафорских, мероприятиях „коричневых” вечновчерашних, посвященных годовщине рождения богемського ефрейтора, как высшее российское руководство ничтоже сумняшееся в который раз продемонстрировало свое понимание элементарной логики.

И почему-то последнее событие не нашло соответствующей, хоть сколько ни будь критичной реакции ни в аналитических, ни в публицистических телевизионных, интернетных и газетных материалах.

Лишь в комментариях и на разных „блогах” не на шутку скрестились копья.

А событие действительно, как говорят, – знаковое.

Президент РФ Медведев положил цветы к мемориалу Густаву Карлу Маннергейму. Тому же, Маннергейму, который вместе с Гитлером организовывал блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны. Тому же Маннергейму, под руководством которого самолеты уничтожали грузовики с хлебом для умирающих от голода питерцев, в том числе детей, Ленинграда. Ведь по данным Нюрнбергского трибунала в Ленинграде погибли около 623 тыс. людей (по другим данным около миллиона) и только три процента из них – от фашистских бомб и снарядов. При этом считается, что 93 процентов погибли от голода. (Это из тех же материалов Нюрнбергского трибунала, ссылаясь на которые так любят врать „кремлевские” и их адепты в Украине).

Однако в это время Маннергейм позировал с Гитлером перед штатными и внештатными фотографами, склоняясь над картой Ленинграда и обсуждая план общих действий относительно блокады города. Напомню, того самого города, в котором ежедневно умирали от голода тысячи мирных людей... “...В связи с выходом немецко-фашистских войск к г. Неве 30 августа 1941 г. движение по Неве было прекращено, а в первой декаде сентября, в связи с выходом финских войск к г. Свири, прервалась связь Ладожского озера с тыловыми районами страны... " – официальная версия „не переписанной истории”.

И какова цена всем воплям из Кремля о „пособниках Гитлера” из ОУН–УПА?

О недоказанных фактах убийства именно ОУНовцами нескольких профессоров во Львове?

Да, даже и о четырнадцатой дивизии СС „Галичина”? Сколько повстанцев принимало участие в Блокаде Ленинграда и вообще в боевых действиях – на территории России?

Какова цена истерике, связанной с переносом (не уничтожением) „Бронзового солдата”, памятника советском солдатам в Таллине и истерических шабашах возле посольств Эстонии?

Какова цена истерики относительно увековечения памяти жертв Голодомора в Украине?

И кстати, чего-то не слышно гневных протестов со стороны коммунистов, очень чувствительных к вопросам относительно пособников Гитлера – коммунистов как российских, так и наших, так сказать – местного разлива.

Но если с Зюгановым все давно понятно, то почему промолчали Симоненко и тем более Витренко? Не потому, что ли от Газпрома питаются как одни, так и вторые? Ведь цена вопроса для „кремлевських” во время оказания почестей памяти фашистского маршала – так называемый „Южный поток”. Ведь деньги, как известно „не пахнут”...

И какова цена вопроса, точнее молчания, симоненковцев и витренковцев?

Однако в психологии есть такое понятие – „эффект когнитивного диссонанса”. Если коротко – то это эффект столкновения двух противоположных знаний, скажем, об одном и том же событии. А вот и пример: возложение цветов к мемориалу фашистскому маршалу, виновному в блокаде Ленинграда, а потому и в смерти тысяч невинных людей ленинградцем Медведевым так же вызывал этот упомянутый эффект у „рядовых” российских „патриотов” (по совместительству – борцов за память невинных жертв во Второй мировой войне от рук ОУН–УПА) и их пятой колонны в Украине. Чего только не пишут и не говорят. Например: Маннергейм – „настоящий российский офицер, который не изменял присяге!”, „История Финского государства крепко связана с историей государства Российского!” Или же – „дружественные отношения важнее упоминаний о прошлом”...

Последний аргумент можно было бы и принять. Если бы имела место последовательность политики „кремлевских” в отношения с соседями. Например, в случае возложения цветов тем самым Медведевым хотя бы к мемориалу жертвам Голодомора. О Мазепе, Крутах и другом, что связано с борьбой украинского народа за независимость уже и не говорю. Но не только этого не было – наоборот, были шумные заявления „кремлевских” о посевах вражды и даже о переписывании общей истории. Со стороны украинского руководства.

В то же время этот шаг руководства России в который раз, но очень ярко, продемонстрировал двойные стандарты Кремля. Ведь, повторю еще раз, цена вопроса – „Южный поток”, а это – деньги, откаты, обогащение...

Алексей Емец