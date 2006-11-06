Российский дух на Бессарабском базаре не прижился

“Смутные времена” для России продолжались 8 лет, пока не нашлись мясник Минин и дворянин Пожарский, которые, собственно, и осуществили “единство”, мобилизовав москалей (так они тогда себя именовали) на борьбу с руським войском (так тогда называли украинцев)...

Представьте такую ситуацию. Москва, Красная площадь, снег и толпа народа. Митинг. Все общаются на украинском, держат лозунги “Украинский язык – второй государственный!”, “Москва, дайош газу Украине!” и т.д.

Сложно представить? Дак так вот. Так же, как и митинг “лиц кавказской национальности”, прибалтийской, бурятской, чукотской и тому подобное. Словом, всех тех национальностей, которые не менее как на 20% населяют территорию РФ. Так же, как и сложно представить, чтобы в России проводили свою деятельность, скажем, “Немецкий блок”, “Партия татар России” или “Белорусское братство”.

Не то чтобы хотелось прославлять украинскую демократию... Как раз хочется сказать противоположное. В Украине блоков, партий и разнообразных братств со словом “российский”, “Россия” и “Путин” (вспомните “Партию поддержки политики Путина”) не перечислить. Ну, и все они проводят соответствующую своему названию политику – тут же, в Украине. А когда их бьют во время проведения пророссийских мероприятий, украинских националистов они называют русофобами. Подозреваю, в Москве во время уже вообразимого нами украинского митинга между милицией и местными русофилами вполне могла бы случиться драчка за право первыми “навешать” украинцам.

Последний раз украинских граждан российской национальности били по голове на этих выходных, во время проведения ими так называемого “Российского марша” в Киеве, возле Бессарабского рынка. Те, однако, после столкновений с активистами правых партий, остались вполне здоровыми и обещали не сдаваться.

Ситуация в украинской столице точь-в-чочь напоминала ту, что сложилась в российском Петербурге. По одну сторону Невы – “Российский марш”, по другую – его участников караулят скинхеды. И там, и там участники были не только биты, но и десятками отправлены в кутузки. Вот так “братья” россияне отпраздновали свой День народного единства, в конце концов объединившись в КПЗ.

Пусть себе объединяются хоть на Колыме, украинцев это нисколько бы не волновало, если бы те не пытались навязать Украине свои праздники, и что хуже – демократию по-российски. Здесь и своей хватает.

Кстати, о Дне российского единства. “Смутные времена”, всколыхнувшие Московию (России тогда не было) 400 лет назад, закончились победой Москвы, как сообщается, над польскими и литовскими завоевателями. На самом деле завоевателями были украинские козаки, которые в начале 17 века под руководством польско-литовской шляхты захватили Москву, полностью ее контролировали и посадили на царство своего ставленника – Лжедмитрия. “Смутные времена” для России тянулись 8 лет, пока не нашлись мясник Минин и дворянин Пожарский, которые, собственно, и осуществили “единство”, мобилизовав москалей (так они тогда себя именовали) на борьбу с руським войском (так тогда называли украинцев).

Андрей Кравченя, г. Киев