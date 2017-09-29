Строительная компания ZV Development предлагает новую философию для жилья бизнес-класса

Предлагая жилье бизнес-класса, ZV Development отказывается от внешнего «лоска» в пользу инноваций, экологичности и энергосбережения.

Домовладения QDRO-terraced house построены по инновационной prefab-технологии с использованием деревянно-каркасного строительства. Новаторские решения позволили не только построить дома за короткое время. Теплая деревянная 35-сантиметровая prefab-стена удерживает тепло лучше, чем 50-сантиметровая каменная с 20 см утеплителя. Изготовлены стены на заводе, в заводских условиях в prefab-блоки установлены окна с утолщенным профилем.

Отапливаются дома геотермальными тепловыми насосами. Вместе с системой теплого пола такой насос заменяет всю климатическую технику – радиаторы, кондиционеры, бойлеры. Тепловой насос работает на электроэнергии, но он выгоднее электроотопления на 75%. Газовый котел обойдется вдвое дороже, а твердотопливный – минимум в пять раз дороже.

Зачем энергосбережение домам бизнес-класса? В развитых странах так вопрос не стоит. Использование альтернативных источников энергии, сохранение природных ресурсов – это не модные тренды, а внутреннее призвание сберечь природу.

Вместо дворцов и особняков ZV Development предлагает успешным украинцам функциональное и стильное жилье. Часть домовладений QDRO-terraced house продается с готовым ремонтом. Дизайнеры предусмотрели все потребности семьи с детьми. Убирать дом легко – этому способствует центральный встроенный пылесос, еще одна инновационная деталь в доме. Корпусная мебель изготовлена ​​на заказ. На первом этаже есть лаунж-зона с камином, «зеленой стеной» и баром. Атмосфера дома способствует приятным вечерам в кругу семьи или в компании друзей.

У каждого QDRO-terraced house – свой уникальный ландшафтный дизайн. Студия V POLE DESIGN выбрала для участка неприхотливые растения, и разработала оригинальные композиции, которые хорошо выглядят в любое время года. Во дворе есть даже огородик, где растут помидоры и клубника. А зимой нет необходимости уничтожать деревья к Новому Году: на участке растет елка. Полностью оборудованная BBQ-зона на террасе может использоваться круглый год.

Во дворе – два крытых паркоместа. Если у владельцев есть электромобиль, они смогут установить зарядку.

QDRO-terraced house – альтернатива как загородному дому, так и квартире-пентхаусу. Дома расположены в Голосеевском районе, в закрытом коттеджном городке «Конык». До центра Киева отсюда – 15 минут езды на машине. Вся необходимая инфраструктура рядом.

ZV Development предлагает оценить роскошь настоящего комфорта, близости к природе и общения. Строительная компания в проекте QDRO-terraced house реализовала возможности, которые являются новыми стандартами в мире.