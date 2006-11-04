В Симферополе и Севастополе ”Русский марш”

В Симферополе представители пророссийских общественно-политических сил организовали митинг по случаю Дня народного единства - государственного праздника России.

Как передает корреспондент УНИАН, вместо анонсированной "многотысячной акции" митинг, который прошел перед зданием Верховной Рады АРК, собрал, по данным милиции, 300 человек, по данным очевидцев - около 500.

Акция, организованная партией "Русский блок", Русской общиной Крыма, Евразийским союзом молодежи, а также Крымским казачьим союзом, проходила под партийными знаменами, флагами Российской Федерации, Крыма и Андреевским флагом.

Митингующие держали в руках транспаранты с лозунгами: "Русские идут!", "Слава русскому оружию!", "Украинец, русский, белорус - вместе возродим Священный наш Союз!", "Будущее Украины в Союзе с Россией!", "За русский язык! За русское единство!", "НАТО - нет! Долой бандеровщину!" и др.

Руководитель исполкома Русской общины Крыма, крымский депутат Олег СЛЮСАРЕНКО, выступая на митинге, напомнил, откуда пошла традиция отмечать День народного единства. "В 1612 году народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским вышвырнуло польско-литовскую шляхту из Москвы, положив конец смутному времени, когда бояре перессорились между собой, деля власть. Народ, ощутив всю безнадежность власти, сам встал на защиту русской земли, - сказал О.СЛЮСАРЕНКО. - Этот день (4 ноября - УНИАН) долго отмечался как День Казанской божьей матери, к сожалению, эта традиция была утеряна в 1917 году. Сейчас мы возрождаем традицию праздновать 4 ноября".

В свою очередь лидер партии "Русский блок", депутат ВР Крыма Александр СВИСТУНОВ призвал русских людей "не отсиживаться по кухням", а "пробуждаться" и вспоминать о единстве русского народа. "Сегодня мы пробуждаемся! Хватит нам сидеть по домам! Сегодня вышли (на митинг - УНИАН) наиболее патриотичные, наиболее сознательные люди, но завтра выйдет весь русский народ, и завтра вся территория - от Владивостока до Львова - будет праздновать этот великий праздник - праздник величия русского духа", - заявил А.СВИСТУНОВ.

Еще один выступающий на митинге - депутат парламента Крыма, глава крымской организации "Русского блока" Олег РОДИВИЛОВ сообщил, что лидер Русской общины Крыма, первый вице-спикер автономии Сергей ЦЕКОВ сегодня находится на приеме у Президента РФ Владимира ПУТИНА, и это "дань уважения двухмиллионному анклаву соотечественников в Крыму". "Крым - единственный регион Украины, где этнические русские составляют большинство, где подавляющее большинство - это русскоязычные, русскокультурные граждане. Нам приятно, что мы (крымчане - УНИАН) не забыты (Россией - УНИАН)", - заявил лидер крымской организации "Русского блока".

Участники митинга приняли резолюцию, в которой, в частности, сказано: "Мы считаем все действия, связанные с развалом Советского Союза, преступными, направленными против русского народа, и заявляем о том, что будем последовательно и решительно бороться за воссоединение Украины с Россией и Беларусью".

По завершению митинга активисты пророссийских сил провели так называемый "Русский марш" - организованными колоннами прошлись по центру Симферополя.

Также "Русский марш" прошел сегодня и в Севастополе, акция была немногочисленной, в ней приняли участие всего около 50 человек.