Sky Bank первым в Украине приобрел инновационное IT-решение крупнейшей мировой компании Finastra

Лондон, Великобритания и Торонто, Канада, 18 сентября 2017 года – ПАО Sky Bank (далее -Sky Bank) выбрал платформу FusionBanking Essence, разработанную компанией Finastra, для автоматизации своих банковских операций в Украине. Данное решение является частью общего проекта трансформации коммерческого банка, основанного в 1991 году (ранее называвшегося Регион-Банк), который подразумевает новую, клиентоориентированную стратегию, принятую в банке после смены владельца в начале текущего года.

«Мы изменяем сам подход к банкингу, что, в свою очередь, привело к необходимости обновления нашей IT-инфраструктуры и инвестирования в новые, гибкие технологии, которые обеспечат нам конкурентное преимущество, – заявил Ариф Бабаев, Глава Наблюдательного совета, мажоритарный акционер Sky Bank. ꟷ Мы тщательно изучили рынок и уверены, что сделали правильный выбор, остановившись на компании Finastra. Компания известна своим новаторским подходом к банковской IT-трансформации, а платформа FusionBanking Essence, признанная одним из ведущих решений для банков, поможет нам занять лидирующие позиции на рынке цифровых банковских услуг в регионе».

По сравнению с используемыми в настоящий момент в банке системами, FusionBanking Essence обладает рядом стратегических преимуществ, представляя собой современную, гибкую платформу, позволяющую более оперативно выводить на рынок инновационные продукты, увеличить эффективность банковских операций, и, в конечном итоге, повысить уровень обслуживания клиентов. Оптимизированный процесс привлечения и оформления клиентов значительно повысит их лояльность, интегрированные инструменты анализа клиентских данных (KYC) увеличат скорость и качество управления рисками, а сквозная автоматизиция процессов улучшит соотношение операционных расходов к доходам и приведет к увеличению прибыльности.

Надим Сайед (Nadeem Syed), Генеральный Директор Finastra, заявил: «Наши решения поддерживают свыше 175 миллионов розничных счетов по всему миру. Сотрудничество со Sky Bank полностью соответствует нашей стратегии, заключающейся в предоставлении банкам в различных странах мира гибких и надежных программных решений, эффективно автоматизирующих все основные виды банковских операций и позволяющих банкам оптимизировать клиентское обслуживание. Платформа FusionBanking Essence позволит Sky Bank по-настоящему раскрыть свой инновационный потенциал и предложить своим клиентам именно те сервисы, которые будут ими наиболее востребованы».

Благодаря имеющимся в платформе FusionBanking Essence возможностям продвинутого анализа клиентских данных и поведенческих моделей, Sky Bank получит возможность точно прогнозировать будущие потребности своих клиентов и предлагать продукты и услуги, в максимальной степени отвечающие этим потребностям, благодаря чему банк сможет существенно расширить статьи дохода.

FusionBanking Essence фактически становится одним из основных элементов банковской трансформации, помогая таким организациям, как Sky Bank, решить задачу комплексной модернизации своих операций и перехода на клиентоориентированную модель деятельности. Открытая, инновационная, гибкая платформа максимизирует операционную эффективность, обеспечивает быстрый вывод банковских продуктов на рынок и существенно повышает уровень обслуживания клиентов. Finastra. Предлагая открытые инновационные IT-платформы, Finastra помогает в максимальной степени раскрывать как личностный, так и предпринимательский потенциал в сфере финансов. Образованная в 2017 году путем слияния компаний Misys и D+H, компания Finastra предлагает широчайший спектр финансовых программных решений в мире на сегодняшний день — в том числе, системы для поддержки розничного банкинга, транзакционного банкинга, кредитования, а также казначейства и рынков капитала. Решения Finastra позволяют клиентам внедрять и использовать критически важные технологии как на своих площадках, так и в облаке. Масштаб и география деятельности компании подтверждают способность Finastra осуществлять эффективное обслуживание клиентов вне зависимости от их размера или местоположения — будь то глобальные финансовые институты или региональные банки и кредитные союзы. Благодаря открытым, безопасным и надежным решениям, клиенты Finastra обретают возможность ускорить темпы роста бизнеса, оптимизировать расходы, снизить риски и постоянно совершенствовать свой продуктовый портфель в соответствии с динамично меняющимися потребностями клиентов. Технологиями Finastra пользуются 48 из 50 крупнейших банков мира.

Sky Bank — украинский коммерческий банк, правопреемник Регион-Банка, основанного в 1991 году. Банк предлагает своим клиентам цифровые услуги нового поколения, активно инвестируя в финтех и инновации. Sky Bank - универсальный и гибкий банк, предоставляющий широкий спектр услуг как корпоративным, так и частным клиентам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса. Sky Bank является членом многих региональных и международных организаций, в частности, Holland Fintech, Фонд Гарантирования Вкладов. Независимая Ассоциация Банков Украины и т.д.