Завтра юбилейный концерт Аллы Пугачевой пройдет в Киеве

Юбилейный концерт Аллы Пугачевой под названием "Сны о любви", приуроченный к 60-летию певицы, пройдет в среду вечером в Киеве.

Концерт во Дворце спорта будет первым в рамках прощального гастрольного тура.

Цена билетов на концерт - от 200 до 3,5 тысяч гривен, впрочем, практически все они раскуплены. Как отмечают в агентствах, специально на концерт Пугачевой в Киев намерены приехать граждане из других украинских городов.

Сама Примадонна говорит, что этот концерт превзойдет по зрелищности проходившее во Дворце спорта всеевропейский конкурс «Евровидение»!

Пугачева обещала, что на свой концерт в Киеве она обязательно пригласит премьер-министра Украины Юлию Тимошенко. Однако представители украинского правительства пока не подтвердили, посетит ли концерт Тимошенко. И премьер, и президент Украины поздравили примадонну с юбилеем.

В общем в расписании тура на апрель-май, после Киева примадонна даст концерт в Донецке, 29 апреля - в Одессе, 7 мая - в Минске, 16 мая - в Кейсарии (Израиль), 22 мая - в Риге.

РИА “Новости”