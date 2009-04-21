В Донецкой области подорвались двое крестьян

Вчера в 16.00 в поле вблизи села Степановка Донецкой области во время выкапывания из почвы взрывоопасного предмета местными жителями 1959 и 1982 гг. рождения, произошел взрыв.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие взрыва один из мужчин погиб, а второй с осколочными ранениями госпитализирован.

На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.