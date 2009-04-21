Хакеры взломали аккаунт Тони Блэра на Facebook

Аккаунт экс-премьера Великобритании Тони Блэра на веб-сайте популярной социальной сети Facebook подвергся атаке харкеров, сообщает издание The Telegraph.

Неизвестные разместили на странице Блэра ругательства в его адрес. Бывший премьер в частности обвинялся в том, что он «является пародией на самого себя», его также упрекнули в том, что он «не может быть таким, как мистер Гордон Браун», а также отметили, что «Тони Блэр хорош для Британии как бубонная чума».

Газета.ру