Движение метро в Киеве восстановлено
21:19, 01 ноября 2006Разное
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Остановка длилась час и 4 минуты
Движение поездов киевского метрополитена на Святошинско-Броварской линии в 20.10 восстановлено. Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД Украины в г. Киеве.
По информации ЦОС, поезд, остановившийся на участке между станциями “Гидропарк” и “Левобережная”, был оттянут аварийно-техническим поездом к станции Левобережная.
Как сообщал УНИАН со ссылкой на руководителя пресс-службы метрополитена Александра СУББОТИНА, движение поездов метро на Святошинско-Броварской линии прекратилось в 19.06 из-за повреждения контактного рельса.
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