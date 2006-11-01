Движение метро в Киеве восстановлено

Движение поездов киевского метрополитена на Святошинско-Броварской линии в 20.10 восстановлено. Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД Украины в г. Киеве.

По информации ЦОС, поезд, остановившийся на участке между станциями “Гидропарк” и “Левобережная”, был оттянут аварийно-техническим поездом к станции Левобережная.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на руководителя пресс-службы метрополитена Александра СУББОТИНА, движение поездов метро на Святошинско-Броварской линии прекратилось в 19.06 из-за повреждения контактного рельса.