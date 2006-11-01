Ленин, услышав об альянсе коммунистов с олигархами, наверное, перевернулся в Мавзолее

Смотрю вот на коммунистов и удивляюсь: неужели кто-то серьезно может воспринимать эту так называемую политическую силу? Петр Симоненко с запалом что-то речет по радио, дает какие-то интервью, что-то там доказывает, размахивает руками... Хотя мы все прекрасно понимаем, что стоит за каждым этим взмахом.

Неужели после того, как КПУ стала шестеркой другой политической силы, кто-то может воспринимать тарабарщину Александровской (или как там ее?), Симоненко и иже с ними относительно заботы о трудящихся, социальных гарантий и т.п.? Это же типичные кнопкодавы-статисты, которых временами выставляют для полива грязью Украины и ее трудового народа.

Удивляет и то, что “Регионы”, которые все же должны были бы заботиться о своем политическом лице, взяли себе в попутчики столь сомнительных партнеров.

Я не собираюсь упрекать т.зв. КПУ в каких-то левацких выходках. Хотя бы потому, что их просто нет. К левизне, как и к ленинизму-марксизму-коммунизму в целом, Компартия Украины не имеет никакого отношения. Их светлая цель одна и, как видим, очень прозрачная. Окрашена она не в красный, а в зеленый цвет. А в углу в рушниках им следует вешать не Ленина, которого украинские коммунисты в жизни не читали, а портрет Джорджа Вашингтона – выполненный черным по зеленому, – которому они все поклоняются.

Есть ли в Украине хоть один человек, который считает, что коммунисты пристали к олигархам из каких-то идеологических побуждений? Сомневаюсь. Ленин, услышав о таком альянсе, в своем Мавзолее, наверное, не раз перевернулся.

Убеждаемся – уже в который раз, – что в Украине сегодня нет ни одной партии левого толка. Есть лишь названия: социал-демократическая, социалистическая, коммунистическая... Но ни одна из этих партий не отстаивает действительно левых идей. Скажу откровенно, я не сторонник левизны, но нехватка таких сил негативно отражается на политическом развитии Украины. Они нужны для баланса, для того, чтобы карась не спал. Да и просто для полноты политической палитры.

Петр Лещинский, г. Хмельницкий