На мосту через Днепр - большое ДТП, три человека погибли

Сегодня около 17 часов в Днепропетровске на центральном мосту через реку Днепр произошло ДТП, в результате которого три человека погибли да еще трое – госпитализированы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель управления ГАИ в области.

ДТП произошло в результате столкновение двух автомобилей и маршрутного такси №35.

Как сообщил представитель ГАИ, виноват в ДТП водитель БМВ.

На протяжении 2,5 часов центральный мост через Днепр перекрыт, транспорт двигается с большими трудностями по трем другим мостам через реку.

Центральный мост через Днепр открыт только для пешеходов.