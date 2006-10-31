На мосту через Днепр - большое ДТП, три человека погибли
19:45, 31 октября 2006Разное
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Движение в Днепропетровске осложнено
Сегодня около 17 часов в Днепропетровске на центральном мосту через реку Днепр произошло ДТП, в результате которого три человека погибли да еще трое – госпитализированы.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель управления ГАИ в области.
ДТП произошло в результате столкновение двух автомобилей и маршрутного такси №35.
Как сообщил представитель ГАИ, виноват в ДТП водитель БМВ.
На протяжении 2,5 часов центральный мост через Днепр перекрыт, транспорт двигается с большими трудностями по трем другим мостам через реку.
Центральный мост через Днепр открыт только для пешеходов.
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