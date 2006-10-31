Аварийный украинский сухогруз ведут к берегам Турции

Диспетчерская служба Управления береговой охраны Стамбула (Турция) приняла сигнал от украинского судна „Lucky Tramp” (порт приписки – Николаев, экипаж 17 человек – все граждане Украины), которое на расстоянии 32 миль от входа в пролив Босфор попало в критическую ситуацию в результате неисправности двигателя.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, по состоянию на 18.00 установлена телефонная связь с капитаном судна, который сообщил, что несмотря на 8-бальный шторм „Lucky Tramp” взят на буксир и сейчас он следует на якорную стоянку „Буюк Дере” (провинция Стамбул). Никто из членов экипажа не пострадал.

Дело находится на контроле в МИД Украины и Генеральном консульстве Украины в Стамбуле.