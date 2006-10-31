В Черном море терпит бедствие украинский сухогруз

В Черном море вблизи побережья Турции терпит бедствие украинский сухогруз "Лаки Трэмп" (Lucky Tramp), сообщает во вторник информационное агентство Доган (Dogan).

По данным турецкого управления безопасности побережья и спасения судов, на удалении 32 миль от побережья Турции судно запросило помощь, так как у него закончилось топливо, возникли неполадки с двигательной установкой. На борту сухогруза 16 моряков.

После получения сигнала в район, где находился сухогруз, из Стамбула были направлены два буксира и спасательный катер.

По данным турецкого управления, в 10.45 местного времени (11.45 мск) с судном была установлена радиосвязь и получена информация о том, что неисправность двигателя устранена, и сухогруз, находящийся в 12 милях от пролива Босфор, движется к Стамбулу. Однако через два часа стало известно, что украинское судно уже находится в 15 милях от Босфора, у него вновь вышел из строя двигатель, и его под воздействием сильного ветра сносит в открытое море.

По последним данным турецкого управления спасения судов, из-за сильного шторма в море турецкие буксиры и спасательный катер пока не смогли прибыть в район, откуда поступил сигнал SOS. Представители управления попросили командование береговой охраны направить в район нахождения украинского сухогруза вертолет для спасения моряков.

РИА "Новости"