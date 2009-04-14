В Кременчуге бросился с моста и погиб гражданин России

Сегодня в Кременчуге Полтавской области с моста через Днепр спрыгнул гражданин России и погиб.

Как сообщили УНИАН в городском управлении милиции, водитель маршрутного такси позвонил в дежурную часть и сообщил, что с моста прыгает самоубийца.

Прибывшие на место происшествия милиционеры констатировали смерть мужчины, который прыгнул не в воду, а на землю.

«Мужчина не прыгал в воду. До воды было метров восемь. Он прыгал с моста на землю", - сказал представитель милиции. Во время осмотра тела и сумки пострадавшего милиционеры нашли вещи и документы. По ним выяснили, что мужчине было 36 лет.

«Он - гражданин России и разыскивается тамошними органами с 2006 года. Что делал россиянин в Кременчуге, где он проживал, установить пока не удалось», - сказал представитель милиции.