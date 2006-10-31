На трассе Армянск – Херсон рейсовый автобус врезался в ”Москвич”

В Скадовском районе Херсонской области 30 октября, в 22.30 на трассе Армянск – Херсон, рейсовый автобус “Икарус – 256“, который двигался по маршруту Керчь – Одесса, столкнулся с «Москвичом-2140».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от следствий Чернобыльской катастрофы областной государственной администрации, в результате ДТП водитель авто «Москвич-2140» погиб на месте происшествия, из-за отсутствия документов личность устанавливается. Два пострадавших пассажира автобуса доставлены в Каланчацкую районную больницу. Их состояние здоровья удовлетворительное.