Поезд С.Петербург – Днепропетровск убил юношу
09:59, 14 апреля 2009Разное
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Переводил мопед через пути
В Черниговской области поезд «Санкт-Петербург – Днепропетровск» смертельно травмировал юношу. Об этом сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской ОГА.
Несчастный случай произошел 13 апреля в 15.40 в пгт Макошино Менского района. На железнодорожном переезде скорый поезд №336 сообщением «Санкт-Петербург – Днепропетровск» смертельно травмировал жителя поселка 1989 года рождения, который переводил мопед через железнодорожные пути.
Задержки движения железнодорожного транспорта не было.
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