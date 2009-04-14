Поезд С.Петербург – Днепропетровск убил юношу

В Черниговской области поезд «Санкт-Петербург – Днепропетровск» смертельно травмировал юношу. Об этом сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской ОГА.

Несчастный случай произошел 13 апреля в 15.40 в пгт Макошино Менского района. На железнодорожном переезде скорый поезд №336 сообщением «Санкт-Петербург – Днепропетровск» смертельно травмировал жителя поселка 1989 года рождения, который переводил мопед через железнодорожные пути.

Задержки движения железнодорожного транспорта не было.