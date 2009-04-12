В Крыму рыбак упал с 8-метровой скалы

В Крыму в районе бухты Широкая на берегу Азовского моря во время лова рыбы погиб мужчина, упав с 8-метровой скалы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МНС в Крыму, информация о несчастном случае поступила к спасателям накануне.

Погиб житель Феодосии, 1976 года рождения.

Мужчина, который пытался оказать ему помощь, травмирован. С сотрясением головного мозга, ушибами затылочной области головы и поясничного отдела позвоночника он доставлен в больницу.