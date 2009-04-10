В Полтаве пассажир выпал из маршрутки и погиб

Вчера в 16.50 в Полтаве по ул. Октябрьской во время движения маршрутного такси ГАЗ-32213 из салона выпал пассажир.

Как сообщили УНИАН в центре пропаганды Главного управления МЧС в Полтавской области, маршрутка начала двигаться и возле дворца "Листопад" мужчина пытался выйти во время движения. Вследствие ДТП пассажир получил смертельную травму.

Сейчас следствие выясняет личность потерпевшего и восстанавливает картину трагедии.