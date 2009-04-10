Одесский горсовет решил продать Роману Карцеву квартиру

Популярный артист эстрады и кино, мастер юмористического жанра Роман КАРЦЕВ сможет вскоре приобрести 2-комнатную квартиру в Одессе, где родился 20 мая 1939 года.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно принятому сегодня решению сессии Одесского горсовета, Р.КАРЦЕВУ будет продана квартира на Французском бульваре родного города за символическую цену - 1 грн. 20 коп.

Как сообщалось, после прохождения актерской школы в Ленинградском театре миниатюр Р.КАРЦЕВ, Виктор Ильченко и Михаил ЖВАНЕЦКИЙ организовали в 1970 году Одесский театр миниатюр. Позже Р.КАРЦЕВ блестяще исполнил роль Швондера в фильме «Собачье сердце», ряд ролей в картинах «Биндюжник и король», «Небеса обетованные», «Старые клячи», «Мастер и Маргарита» и других фильмах.