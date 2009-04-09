Стоит ли доверять прогнозам Всемирного банка

Мнение

После заявления министра экономики Богдана Данилишинао его сомнениях относительно недавних прогнозов Всемирного банка по экономике Украины на 2009 год, на него обрушилась критика со многих сторон. Как, мол, он смел дерзить в адрес авторитетных международных организаций, да еще и в момент, когда в страну, наконец-то, прибыла миссия МВФ для решения вопроса о втором транше кредита.

Напомним, 7 апреля был обнародован прогноз Всемирного банка для Украины, согласно которому в 2009 году ВВП государства составит минус 9%, инфляция - 16,4%. На что уже 8 апреля довольно скептически отреагировал глава Минэкономики.

«Хочу отметить, что сейчас по всем возможным методикам, которые связаны и с определением ВВП, и других основных макроэкономических индикаторов, ни один по всем агрегированным показателям не действует для какой-либо страны и какой-либо территории. Поэтому хочу сказать, что даже те показатели, которые дает сейчас Всемирный банк или Международный валютный фонд, или какая-либо другая финансовая организация для какой-либо страны, являются чисто условными», - пояснил он.

Как видим, Богдан Данилишин вставил откровенную шпильку экспертам Всемирного банка, выразив, по сути, недоверие прогнозам этого уважаемого финансового института. Кстати, не только украинское правительство сомневается в качестве предсказаний Всемирного банка и Международного валютного фонда. Не так давно весьма нелестные отзывы о свежем прогнозе развития российской экономики прозвучали также из Москвы.

Так, 31 марта Минэкономразвития РФ не согласилось с прогнозом Всемирного банка, по которому ВВП России в 2009 году упадет на 4,5%. «Падение ВВП будет меньше», - заявил российский замминистра экономического развития Андрей Клепач. По его словам, базовый прогноз - падение экономики России на 2,2%. Прогноз Всемирного банка – это один из нескольких сценариев, высказался по этому поводу министр финансов России Алексей Кудрин: чтобы его оценивать, нужно ознакомиться с гипотезой, которую банк принял за основу. Все будет зависеть от того, как сработают антикризисные меры, рассказал Клепач. А Кудрин даже сообщил об ожидающемся росте экономики России в этом году.

Так кто же прав? Всемирный банк, дающий неприятные экономические прогнозы в данном случае Украине и России, или правительства этих государств? И есть ли у государственных чиновников причины для сомнений?

В том то всё и дело, что правительства многих стран и, в частности, Украины уже не раз убеждались в несбыточности прогнозов Всемирного банка (и МВФ). Можем привести несколько не очень давних случаев.

К примеру, 18 июля 2008 года на пресс-конференции в Киеве экономист Всемирного банка Руслан Пионтковский поведал о том, что прогноз роста ВВП Украины по итогам года увеличен с 5,5% до 6%. «В третьем квартале этого года фактором роста реального ВВП должно стать сельское хозяйство, которое может эффективно подстегнуть темпы роста производства», - рассказал он тогда.

А с какими экономическими показателями Украина на самом деле завершила прошлый год? Они оказались, мягко говоря, очень далекими от вышеприведенных цифр работника Всемирного банка. Прирост реального ВВП в Украине за 2008 год составил лишь 2,1% - то есть аналитики Всемирного банка «промахнулись» почти в три раза.

28 января прошлого года тот же Руслан Пионтковский объявил о снижении прогноза Всемирного банка по инфляции в Украине за 2008 год с 9,6% до 13,8%. Реально же потребительские цены выросли в прошлом году на 22,3%. Ошибка почти в два раза.

Еще один, более давний случай. 11 апреля 2007 года Всемирный банк пересмотрел свои прогнозы макроэкономических показателей Украины на тот год и огласил, что прирост ВВП составит 5,5% (ранее называлось 4,5%), а инфляция – 10,9% (ранее – 10,7%). В действительности экономика Украины выросла в 2007 году на 7,9%, а инфляция достигла 16,6%. Расхождение также весьма значительное.

В начале 2006 года эксперты ВБ и МВФ озвучивали невысокие прогнозы роста ВВП в Украине до конца года, которые не оправдались, так как мировая конъюнктура резко улучшилась для украинского металлургического экспорта.

Так что критические высказывания министра экономики Украины Данилишина и российских экономических министров в адрес Всемирного банка справедливы. Думается, руководителям этого учреждения стоило бы объективно оценить работу своих экспертов и воздерживаться в дальнейшем от озвучивания экономических прогнозов, которые затем, как правило, не сбываются. Ошибаться аналитики могут и в нынешнем прогнозе для Украины на 2009 год, причем, значительное отклонение может быть в обе стороны от названных 9% прироста ВВП…

Михаил Маркелов