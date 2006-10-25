В Одессе обрушился жилой дом

В Одессе, по ул. Б. Хмельницкого, 33, в трехэтажном жилом доме (в 1900 г. застройки) произошло частичное обрушение междуэтажных перекрытий в трех квартирах на третьем, втором и первом этажах, а также лестничной клетки, на общей площади 80 кв. г.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате обрушения был травмирован один человек, который был госпитализирован в городскую клиническую больницу № 1, было отселено 8 жителей к родственникам и в отель "Центральный".

К разбору завала привлечены аварийно-спасательные подразделения МЧС Украины в количестве 26 чел. личного состава и 5 ед. техники.

На месте события работает оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Одесской области.