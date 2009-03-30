”Миллионер из трущоб” удивил, разочаровал и породил философский вопрос – за что?

Давно поговаривают о том, что золотые статуэтки по имени «Оскар», которые раздают за океаном, попадают в не те руки. Западные СМИ пишут: Оскар уже давно не тот, фильмы не те, да и вообще что-то с Голивудом не так: идей ярких мало, одни штампы и комиксы.

С азиатского кино уже римейки стали делать, может, так и до нас дойдут. «Тени забытых предков» переснимут с Джонни Деппом. Но пока это даже не мечты, а сны. Ведь с нашим кино и идеями – все намного сложнее. Церемония вручения золотых статуэток нивелировавала себя наградами последних лет, а ее рейтинги неуклонно падают. И уже не так много люди ее смотрят и завидуют славе того, кто стоит на сцене и говорит слезный «спич».

Сами американские критики также давно пописывают о том, что очень многое стало заангажированным и есть главная проблема – в последние годы в Оскаре нет плотной качественной конкуренции фильмов.

Помню, в прекрасных девяностых, имею в виду, прекрасные – с точки зрения американского кино. Именно тогда появилось много фильмов, возглавляющих зрительский рейтинг на imdb.com, и культовых идейных картин, которые перевернули воображение зрителя и привнесли новые тенденции в кино. Тогда и конкуренция была высока, да и фильмы, не ввиду их американизированости, вызывали у меня, как человека с советским прошлым, сочувствия, эмоции, переживания, параллельные размышления. Побеждали тогда фильмы, которые гремели в сознании. Даже, если это были и блокбастеры, но они были с содержанием, и кино хотелось смотреть по несколько раз. О, то были времена, Оскара смотрели все! И кстати, он попадал в украинский телеэфир. Не то что сейчас.

Но вернемся все же к главному оскаровскому событию – абсурду этого года – победителю в 8 номинациях, фильму Дэна Бойла «Миллионер из трущоб».

Как по мне, безосновательное возведение в шедевры простенького «а-ля индийского фильма» о юноше, случайно разбогатевшем на телешоу «Стать миллионером». Меня интересует простой, даже не кинокритический, а вопрос простого зрителя – за что? Ну за что 8 Оскаров? И победа в главных номинациях? Может быть, посмотреть в другую сторону некуда было, чтобы сравнить. Ведь «Бенджамин Батон» с вялой игрой Бреда Пита и нечетким повестованием, но интересной истории, также на лучший фильм года не тянет. Другие картины-номинанты еще не вышли в украинский прокат. А строить свою точку зрения на пиратских копиях также не хочется. Но почему-то уже третий год не везет британскому режиссеру Стефену Далдри, который, кстати, первый установил своеобразный кинорекорд. Его первые три фильма номинировались на Оскар, как лучший фильм года. Но почему-то его уже который год прокатывают. В этот раз с фильмом «Чтец». Поэтому имеем, что имеем – «Миллионер из трущоб» уже вошел в историю лучших.

Глобально фильм Бойла – не плохой. Он качественный, и месидж – позитивный, но таких фильмов мы уже видели 50, и этот меня откровенно не удивил, не показав ничего шедеврального, чтобы дать ему золотую статуэтку с мужским именем. Бойл имел очень простую историю, и не смог в нее вдохнуть то количество энергии или таланта, чтобы она стала выдающимся кинопроизведением. Но в кино уже давно известно, что самую простую историю можно снять ярко и гениально как, например, это сделали братья Коэны в прошлом году в фильме «Старикам тут не место».

Дэни Бойл, прозвучавший еще по фильму «На игле», остается верен своему почерку. Рекламный плотный монтаж, все стильно, много непонятной и не всегда актуальной танцевальной музыки. История очень простая: юноша выигрывает большие деньги в программе «Стать миллионером», но учитывая что это происходит в Индии – его сначала помучают, изобьют, пригрозят убить, а затем отдадут деньги. Да, история простая, но она уже тянет на драму, над которой можно работать и, убрав все возможны штампы современного кино, снять это по-новому. Но почему-то Бойл очень плотно сосредоточен на самой игре парня в студии. И главное эмоциональное напряжение возникает во время просмотра этих сцен. Но простите, кто не смотрел эту игру? Когда еще 5 лет назад она была почти культовой, а сегодня уже успела стать гадкой. Например, саму игру можно было показать по-новому, хотя бы операторски, найдя новые ракурсы и детали.

Но проблема опять же не в том, что игра становится главнее героя, а в том, что присутствующие примитивные штампы – хорошие, которые хороши, и плохие, которые плохи. Когда, например, главный герой приходит к своей девушке, которую долго искал, а она уже живет с каким-то бандитом в законе и говорит любимому: «Ничего изменить нельзя, иди отсюда, оставь меня!..» Тогда у меня вообще возникло впечатление, что я смотрю добрую смесь мексиканского и аргентинского сериала. А выходит что нет! Это кино лучше всех, а еще и снято стильным британским режиссером. Что-то здесь не вяжется.

Бойлу не удалось раскрыть характеры и образы. Кто этот брат, который постоянно спасает героя, а затем так эпатажно умирает в ванне с долларами? Кто эта девушка, которую так пылко полюбил герой? Он просто показал жизнь в Индии и сделал нарезку из игры «Стать миллионером». Да, ему удалось ярко вылить на экран весь колорит индийской жизни. Видимо, что именно этому режиссер уделил много внимания во время съемок. И в первые 15 минут это захватывает. Но когда начинается история, он не может нам ничего предложить, кроме стильного монтажа и дискомузыки. Грустно...

Помню, в одном интервью Бойл хвалился, что его ранее вышедший фильм, – Sunshine (в украинском прокате «Пекло») – лучший в этом жанре и постоянно его сравнивал с «Звездными войнами» Лукаса. Тогда у меня еще закралась мысль, какой режиссер будет себя сравнивать и так восхваляться, если он действительно знает о своих преимуществах. Мне кажется, что тогда и сейчас Бойл понимал, что он не дотягивает до масштаба культовых режиссеров, и это подсознательно следовало из его интервью. Это было как-то неуверенно. Ведь все равно все оценят зрители.

Он тот, кому повезло именно так, как, например, не повезло Мики Рурку в тот же день. Оскар сегодня уже большая заангажированная лотерея – и это не вызывает сомнения. Поэтому на тему «миллионера» можно привести актуальную шутку: «Эта девушка супер! – А что она красива? – Да не очень, но считается что да!».

С заявленным бюджетом 15 миллионов – картина уже заработала 277 миллионов долларов. Кстати, в Америке Бойл гениальный режиссер. Ведь там гений тот, чьи фильмы зарабатывают деньги, а еще хорошо, когда они еще мало стоили.

Артем Боровски