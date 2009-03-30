Саудовские женщины объявили бойкот магазинам нижнего белья

В Саудовской Аравии группа женщин призвала к бойкоту магазинов, в которых продается нижнее белье. Они требуют выполнения принятого в 2006 году закона, согласно которому продавцами в таких магазинах должны работать исключительно женщины, сообщает Fox News.

По саудовским обычаям и законам, которые значительно ограничивают права женщин, продавцами работают в основном мужчины. Однако в случае с магазинами нижнего белья ситуация приобретает двусмысленный и противоречивый характер.

Женщины жалуются, что покупка бюстгальтера или трусиков превращается для них в унизительную процедуру, поскольку они вынуждены обсуждать сугубо интимные вопросы с посторонними мужчинами. Даже присутствие родственника мужского пола не спасает положение: приходится либо совершать покупки в спешке, без должного выбора и примерки, либо вообще выезжать для этого за границу.

Не менее унизительной, а то и опасной ситуация представляется и продавцам. Во-первых, как признался один из них, они стесняются говорить, где работают. А во-вторых, вынуждены обсуждать с незнакомыми женщинами очень щекотливые вопросы, что чревато серьезными неприятностями.

Пытаясь разрешить ситуацию, власти страны приняли закон, по которому продавать женское нижнее белье и консультировать покупательниц должны исключительно женщины. Однако из-за сопротивления религиозных деятелей и давних традиций он так и остался на бумаге. В Саудовской Аравии все еще очень мало магазинов нижнего белья с женским персоналом. К тому же, женщины-продавцы отнимают рабочие места у мужчин, безработица среди которых и без того достигает 10 процентов.

Как отмечает издание, приведет ли бойкот к какому-либо результату предугадать трудно. Более 1700 граждан страны подписали размещенную в интернете петицию по этому вопросу. К тому же не все женщины на стороне протестующих. Например, одна из опрошенных журналистами саудовских дам заявила, что с подозрением относится к магазинам, где работают женщины.

Fox News уточняет, что вынужденные появляться в общественных местах в черных одеждах с головы до ног, женщины в Саудовской Аравии могут ходить дома в чем угодно, и многие из них с удовольствием пользуются этой возможностью. Поэтому оригинальное и сексуальное нижнее белье в стране очень популярно.

Лента.ру