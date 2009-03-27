Спасли мужчину, который провел 10 дней в яме скотомогильника

В Запорожской области сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям спасли мужчину, провалившегося в яму скотомогильника и проведшего в ней 10 дней.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС в Запорожской области, сообщение о том, что в яме на глубине 15 метров находится человек, поступило на «101» сегодня в 09.25 от директора Приморского скотомогильника.

«Выехав на место происшествия, сотрудники МЧС с помощью спасательного снаряжения вытащили изможденного человека на поверхность и передали его медикам приморской районной больницы», - сообщили в МЧС, отметив, что на дне ямы скотомогильника 50-летний житель Приморска провел около десяти суток.

«Установлено, что десятью днями ранее в райотдел милиции поступило сообщение об исчезновении пятидесятилетнего местного жителя, которым и оказался спасенный сотрудниками МЧС мужчина», - рассказали в пресс-службе.