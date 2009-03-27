Заблудившийся кит практически парализовал главный пролив Гонконга

Морской департамент Гонконга в Китае призывает городские суда передвигаться с крайней осторожностью в связи с тем, что в оживленном проливе Виктории в самом центре города, появился заблудившийся кит.

Чиновники не исключают, что придется вообще приостановить движение в проливе, сообщает РИА новости со ссылкой на "Саут Чайна Морнинг Пост".

Экологи обратились к горожанам с призывом не беспокоить животное и дать ему возможность уйти в открытое море. Многочисленные суда с любопытными туристами могут растревожить кита и спровоцировать его гибель. Вчера Департамент сельского хозяйства, рыболовства и защиты окружающей среды выпустил предупреждение о том, что нарушители спокойствия животного подвергнутся штрафу в 13 тысяч долларов.

Сбившийся с миграционного маршрута десятиметровый кит горбун был впервые замечен у берегов Гонконга 16 марта. Это первое появление такого животного в акватории Гонконга. Весной горбатые киты совершают перемещение из тропических вод на север. Как считают ученые, кит отбился от стаи и не может сориентироваться и найти дорогу домой.