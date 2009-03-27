Если банкомат стал проблемой, берите деньги старым способом (фото)
02:11, 27 марта 2009Разное
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Киевский мотозавод сориентировался
С декабря 2008 г. работники Киевского мотоциклетного завода получают зарплату в заводской кассе, а не путем начисления денежных средств на банковскую карточку.
Такой способ выдачи зарплаты становится тенденцией из-за кризиса банковской системы Украины (начисленные на карточку зарплаты и пенсии проблематично получить в банкоматах многих банков) - ряд предприятий Киева вернулись к ”живым” очередям за деньгами, как много лет назад.
Фото Александра Синицы / УНИАН
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