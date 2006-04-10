Дольше всех живут японцы

Средняя продолжительность жизни выше всего в Японии, а самая низкая - в Зимбабве, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о состоянии здравоохранения в мире. Согласно документу, этот показатель у японцев в среднем составляет 82 года, а в Зимбабве - всего 36 лет.

Великолепных показателей достигли некоторые "карликовые" страны: так, в Монако и Сан-Марино средняя продолжительность жизни, как и в Японии, достигла 82 лет.

Согласно докладу ВОЗ, в России средняя продолжительность жизни составляет 65 лет. У женщин этот показатель равен 72 годам, а у мужчин - только 59. В документе отмечается, что в России происходит отрицательный прирост населения - минус 0,3% в год. Таким образом, она входит в число 18 стран, в которых население убывает, отмечает "Интерфакс". В РФ 17,3% жителей - старше 60 лет.

На Украине также наблюдается отрицательный прирост населения - он достиг 1%. Средняя продолжительность жизни составляет 67 лет: 62 года у мужчин и 73 - у женщин.

В Белоруссии средняя продолжительность жизни достигла 68 лет (63 у мужчин и 74 у женщин). Прирост населения составляет минус 0,5%.

В других странах бывшего Советского Союза средняя продолжительность жизни составила: в Армении - 68 лет; в Азербайджане - 65; в Грузии - 74 года; в Эстонии - 72; в Казахстане - 61; в Киргизии - 63; в Латвии - 71; в Литве - 72; в Таджикистане - 63 и в Узбекистане - 66 лет.

В Китае средняя продолжительность жизни оценивается в 72 года, в Индии - в 62 года, говорится в докладе ВОЗ.

Высокий показатель зафиксирован во многих европейских странах. Например, в Швеции, Италии, Исландии и Швейцарии он оценивается в 81 год, во Франции, Норвегии и Испании - в 80 лет, а в Германии, Великобритании, Финляндии и Греции - в 79 лет.

Австралийцы в среднем, живут 81 год, канадцы - 79 лет, граждане США - 78 лет, израильтяне и новозеландцы - 80 лет.

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