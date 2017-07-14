В Институте Горшенина состоится круглый стол по итогам работы Верховной Рады
14:00, 14 июля 2017Разное
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Какие основные достижения Верховной Рады Украины VIII созыва?
14 июля (пятница) 2017 в 14:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Итоги работы Верховной Рады Украины. Закрытие сезона».
Организатор круглого стола - Институт Горшенина
Вопросы к обсуждению:
- Какие основные достижения Верховной Рады Украины VIII созыва - за последнее полугодие и за половину пятилетней каденции?
- Почему ВРУ медлит с принятием законопроектов относительно основных реформ?
- Какие последствия будет иметь снятии депутатской неприкосновенности с отдельных депутатов?
Участники круглого стола:
- Юрий Соловей, народный депутат Украины (БПП)
- Татьяна Острикова, народный депутат Украины ( «Самопомощь»);
- Вадим Кривенко, народный депутат Украины (НФ)
- Иван Крулько, народный депутат Украины (ВО «Батькивщина»).
Модератор круглого стола - Соня Кошкина, шеф-редактор LB.ua
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институт Горшенина - обязательно.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).
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