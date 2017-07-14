В Институте Горшенина состоится круглый стол по итогам работы Верховной Рады

14:00, 14 июля 2017
Разное
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Какие основные достижения Верховной Рады Украины VIII созыва?

14 июля (пятница) 2017 в 14:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Итоги работы Верховной Рады Украины. Закрытие сезона».

Организатор круглого стола - Институт Горшенина

Вопросы к обсуждению:

  • Какие основные достижения Верховной Рады Украины VIII созыва - за последнее полугодие и за половину пятилетней каденции?
  • Почему ВРУ медлит с принятием законопроектов относительно основных реформ?
  • Какие последствия будет иметь снятии депутатской неприкосновенности с отдельных депутатов?

Участники круглого стола:

  • Юрий Соловей, народный депутат Украины (БПП)
  • Татьяна Острикова, народный депутат Украины ( «Самопомощь»);
  • Вадим Кривенко, народный депутат Украины (НФ)
  • Иван Крулько, народный депутат Украины (ВО «Батькивщина»).

Модератор круглого стола - Соня Кошкина, шеф-редактор LB.ua

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институт Горшенина - обязательно.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).

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