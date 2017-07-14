В Институте Горшенина состоится круглый стол по итогам работы Верховной Рады

Какие основные достижения Верховной Рады Украины VIII созыва?

14 июля (пятница) 2017 в 14:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Итоги работы Верховной Рады Украины. Закрытие сезона». Организатор круглого стола - Институт Горшенина Вопросы к обсуждению: Какие основные достижения Верховной Рады Украины VIII созыва - за последнее полугодие и за половину пятилетней каденции?

Почему ВРУ медлит с принятием законопроектов относительно основных реформ?

Какие последствия будет иметь снятии депутатской неприкосновенности с отдельных депутатов? Участники круглого стола: Юрий Соловей , народный депутат Украины (БПП)

, народный депутат Украины (БПП) Татьяна Острикова , народный депутат Украины ( «Самопомощь»);

, народный депутат Украины ( «Самопомощь»); Вадим Кривенко , народный депутат Украины (НФ)

, народный депутат Украины (НФ) Иван Крулько, народный депутат Украины (ВО «Батькивщина»). Модератор круглого стола - Соня Кошкина, шеф-редактор LB.ua Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62 Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институт Горшенина - обязательно. Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).

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