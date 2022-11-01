Игра начнется в 20:30 по киевскому времени и пройдет на стадионе "Вероли" (Рим).

2 ноября на телеканале УНИАН состоится трансляция баскетбольного матча украинского клуба "Будивельник" против итальянского "Бриндизи".

К слову, это уже вторая встреча команд в рамках Кубка Европы ФИБА 2022-2023. Тогда, 12 октября, киевский Будивельник стартовал в групповом этапе турнира именно с победы над итальянским Бриндизи со счетом 74:70.

По результатам предыдущего матча в рамках третьего тура группового этапа Кубка Европы ФИБА, БК "Будивельник" одержал убедительную победу в нидерландской команды "Гронинген" со счетом – 74:61.

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Также, одновременно с поединками в рамках Кубка Европы, киевская команда по баскетболу соревнуется за первенство в украинской баскетбольной Суперлиге. Первый поединок в рамках Суперлиги прошел 25 октября. Тогда "Будивельник" одержал победу у баскетбольного клуба "Днепр" со счетом 76:63.

О других баскетбольных играх "Будивельника" на телеканале УНИАН будет сообщено дополнительно.

Напоминаем, что специально для украинских болельщиков, клуб "Будивельник" бесплатно предоставил эксклюзивные права на трансляцию своих матчей общенациональном телеканала УНИАН, входящего в состав 1+1 media. Кроме бесплатной трансляции на ТВ, зрители могут присоединиться к просмотру в свободном доступе на платформе онлайн-телевидения "Киевстар ТВ", которое является партнерским проектом Киевстар и 1+1 media.