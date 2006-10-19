Ирина Геращенко появилась на звездной публике (фоторепортаж)
Бывший пресс-секретарь пришла с розами
Всеукраинская неделя моды завершилась показом коллекций Юрия Вариводы Виктории Гресь, Виктора Анисимова и Елены Голец.
Посмотреть на работы дизайнеров пришли многие политики, звезды шоу-бизнеса и даже знахари.
Бывший пресс-секретарь Президента Ирина Геращенко пришла с цветами для Виктории Гресь
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На показах были замечены Карина Плай, Оксана Вояж, Владислав Ващук с супругой и другие украинские знаменитости.
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