Ирина Геращенко появилась на звездной публике (фоторепортаж)

Всеукраинская неделя моды завершилась показом коллекций Юрия Вариводы Виктории Гресь, Виктора Анисимова и Елены Голец.

Посмотреть на работы дизайнеров пришли многие политики, звезды шоу-бизнеса и даже знахари.

Бывший пресс-секретарь Президента Ирина Геращенко пришла с цветами для Виктории Гресь

Среди элитной тусовки выделялась "неформатностью" известная целительница Мария Стефания

Маша Ефросинина получает полезные советы от знахарки

Руслана здоровается с ведущей телеканала М1

Николай Катеринчук привел с собой жену, а, может, наоборот...

Влада Литовченко на таких мероприятиях смотрится органично

Инна Цимбалюк тоже становится неотъемлемым атрибутом светских тусовок. Говорят, у нее роман с телеведущим Алексеем Дивеевым-Церковным...

На показах были замечены Карина Плай, Оксана Вояж, Владислав Ващук с супругой и другие украинские знаменитости.

ТаблоID, все фото Анны Андриевской