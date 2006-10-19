Тысячи туристов покидают остров Крит и Турцию

Города туристической провинции Мугла в Турции пострадали в результате сильнейших ливней, сообщает телекомпания НТВ.

Не прекращавшиеся на протяжении всей ночи дожди, обрушившиеся в том числе и на популярный курорт Мармарис, стали причиной подтопления сотен жилых домов. Сильный ветер повалил деревья, вывел из строя линии электропередач.

Синоптики предупреждают, что циклон, ставший причиной разгула стихии, может добраться до Анталии. Кроме того, ветер и сильные осадки могут спровоцировать сход селевых потоков в горных районах.

Стихия охватила и другое популярное место среди туристов – остров Крит. Там под воду ушли километры дорог, первые этажи жилых домов и роскошных отелей. Несколько автомобилей смыло в открытое море. Полностью парализовано наземное транспортное сообщение, отменены авиарейсы, корабли не заходят в порты. Причина стихийного бедствия - мощный циклон, который принес на остров ливни и почти ураганный ветер.

Тысячи туристов уже вынуждены прервать отдых и покинуть пострадавшие от стихии районы. Затоплены первые этажи многих отелей и ресторанов. Бурные потоки воды буквально смывают припаркованные на улицах автомобили.

РБК