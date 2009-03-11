Спасатели вытащили 300-килограммового бычка из колодца

В Кировограде спасатели вытащили из канализационного колодца бычка, куда тот попал по недосмотру хозяйки.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, животное весом почти 300 кг оказалось в яме диаметром 1,5 м и глубиной несколько метров, однако вело себя достаточно спокойно.

На месте происшествия работали бойцы подразделения аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ МЧС.

Поднять бычка на поверхность с помощью веревок спасателям удалось с третьей попытки. Для этого понадобились усилия пяти человек. Животное не пострадало.