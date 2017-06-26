26 июня в Украинском доме (ул. Крещатик, 2) состоится Национальный Форум «Трансформация Украины» с участием представителей гражданского общества, духовенства, членов парламента, представителей правительства и бизнеса, послов, глав дипломатических миссий.

Среди спикеров – Патриарх Филарет, глава Представительства ЕС в Ватикане, бывший посол Евросоюза в Украине Ян Томбинский, член наблюдательного совета НФТУ, президент УСПП Анатолий Кинах, посол Литвы Марюс Януконис, экс-премьер-министр, экс-глава Нацбанка Польши, советник Национального форума Марек Белька, экс-премьер-министр Литвы, член литовского сейма, один из авторов так называемого "плана Маршалла для Украины"Андрюс Кубилюс, координатор форума Михаил Харий и др.

На мероприятии будет презентована концепция одноименного Межпарламентского форума «Трансформации Украины», которая будет состоять из депутатов Украины, членов парламентов Польши и Литвы. Целью его создания является разработка стратегии развития экономически привлекательной, правовой Украины как части европейской семьи – на основе опыта успешных преобразований в странах Центральной и Восточной Европы. Новая платформа консолидирует предложения иностранных партнеров – политиков мирового уровня с международной репутацией и опытом и разработки украинских экспертов, парламентариев, в том числе в рамках секторальных форумов «Трансформации».

Начало мероприятия в 11.00. Пресс-подход в 10.30.

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