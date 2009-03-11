Министр труда выиграла суд у директора ялтинского санатория

Ялтинский городской суд удовлетворил иск министра труда и социальной политики Украины Людмилы ДЕНИСОВОЙ к директору санатория им. Н.А.Семашко Игорю ИОФФЕ о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной политики Украины.

Комментируя это решение суда, Л.ДЕНИСОВА сказала, что не сомневалась в принятии судом справедливого решения.

„Заявления господина ИОФФЕ относительно меня и моей деятельности как руководителя Министерства труда и социальной политики являются недостоверными и распространяются с целью сокрытия неудовлетворительных результатов экономической деятельности санатория под его руководством и избежания ответственности за это. Эти заявления порочили мою честь, достоинство и деловую репутацию как гражданина и члена Кабинета министров Украины, что недопустимо в демократическом и правовом государстве”, – подчеркнула Л.ДЕНИСОВА.

Суд обязал И.ИОФФЕ в десятидневный срок со дня вступления решения в силу за свой счет организовать в пресс-центре Республиканского комитета по вопросам информации Автономной Республики Крым пресс-конференцию, на которой опровергнуть обвинения Л.ДЕНИСОВОЙ и публично извиниться перед ней.

Пресс-служба Минтруда отмечает, что в мае прошлого года И.ИОФФЕ публично обвинил Л.ДЕНИСОВУ в попытке приватизации санатория им. Н.А.Семашко и попытке сделать все, чтобы он перестал быть ветеранским.

С обвинениями в адрес Л.ДЕНИСОВОЙ И.ИОФФЕ выступил после осуществленных Минтруда проверок финансово-хозяйственной деятельности возглавляемого им санатория, во время которых были выявлены многочисленные нарушения и недостатки.

Санаторий им. Н.А.Семашко находится в сфере управления Министерства труда и социальной политики Украины с апреля 2006 года как заведение для оздоровления ветеранов войны.