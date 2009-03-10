Посетителям британского паба разрешили приносить выпивку с собой

Владелец паба в городе Корби в британском графстве Нортгемптоншир Бип Уизерелл (Bip Wetherell) разрешил гостям заведения приносить выпивку с собой, чтобы привлечь большее количество посетителей, сообщает телеканал Sky News.

Этот шаг объясняется тем, что в связи с финансовым кризисом паб стало посещать намного меньше людей, чем раньше, так как жители Великобритании начали экономить. В обмен на послабление в виде разрешения приносить выпивку владелец ввел плату за вход в размере пяти фунтов стерлингов.

По словам Уизерелла, маркетинговый ход оказался достаточно успешным: в день введения новых правил паб был заполнен до отказа, причем половина посетителей пришла со своей выпивкой. Некоторым, впрочем, она понравилась меньше, чем предлагаемая в пабе, и они покупали алкоголь из бара.

Как отмечает телеканал, по данным British Beer and Pub Association, каждую неделю в Великобритании закрывается в среднем 39 пабов, и тенденция указывает на то, что в ближайшее время ситуация не изменится в лучшую сторону. В 2008 году в Соединенном Королевстве закрылось 2000 пабов, из-за чего работу потеряли 20 тысяч человек.

Лента.ру